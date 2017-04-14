Сильный снегопад практически парализовал Санкт-Петербург

Обрушившийся 13 апреля на Санкт-Петербург снегопад практически парализовал жизнь Северной столицы.

Вместе с тем, синоптики прогнозируют ухудшение погоды и еще более сильный снегопад.

Весь день на улицах Северной столицы работали свыше 500 спецмашин и более 900 дворников. Опасные места - спуски, подъемы, мосты, путепроводы - при угрозе гололедицы обрабатываются слабосолевым раствором. Официально зимний сезон у дорожников завершается 15 апреля, но предприятия будут работать в режиме, который диктует погода.

В прошлом году последний весенний снегопад опустился на город 16 апреля – в южных районах города тогда выпало до девяти сантиметров снега.

Специалисты просят петербургских водителей держать дистанцию и выбирать безопасную скорость, особенно если на автомобиле уже установлены летние шины, сообщает «Санкт-Петербург.ру».