Сильный снегопад практически парализовал Санкт-Петербург

Обрушившийся 13 апреля на Санкт-Петербург снегопад практически парализовал жизнь Северной столицы.

Вместе с тем, синоптики прогнозируют ухудшение погоды и еще более сильный снегопад.

Весь день на улицах Северной столицы работали свыше 500 спецмашин и более 900 дворников. Опасные места - спуски, подъемы, мосты, путепроводы - при угрозе гололедицы обрабатываются слабосолевым раствором. Официально зимний сезон у дорожников завершается 15 апреля, но предприятия будут работать в режиме, который диктует погода.

В прошлом году последний весенний снегопад опустился на город 16 апреля – в южных районах города тогда выпало до девяти сантиметров снега.

Специалисты просят петербургских водителей держать дистанцию и выбирать безопасную скорость, особенно если на автомобиле уже установлены летние шины, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость В Новосибирске мать до смерти залечила своего малолетнего сына

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО