Сильный снегопад практически парализовал Санкт-Петербург
Обрушившийся 13 апреля на Санкт-Петербург снегопад практически парализовал жизнь Северной столицы.
Вместе с тем, синоптики прогнозируют ухудшение погоды и еще более сильный снегопад.
Весь день на улицах Северной столицы работали свыше 500 спецмашин и более 900 дворников. Опасные места - спуски, подъемы, мосты, путепроводы - при угрозе гололедицы обрабатываются слабосолевым раствором. Официально зимний сезон у дорожников завершается 15 апреля, но предприятия будут работать в режиме, который диктует погода.
В прошлом году последний весенний снегопад опустился на город 16 апреля – в южных районах города тогда выпало до девяти сантиметров снега.
Специалисты просят петербургских водителей держать дистанцию и выбирать безопасную скорость, особенно если на автомобиле уже установлены летние шины, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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