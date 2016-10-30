Сильное землетрясение произошло в Краснодарском крае
На Кубани зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в Сочи, Туапсе, Горячем Ключе и нескольких районах края.
– В 08.40 мск от оперативного дежурного ЕДДС МО Апшеронский район поступило сообщение о подземном толчке, – рассказали в МЧС России по региону. В ведомстве отмечают, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Сейсмособытие произошло на глубине 10 километров, сообщает РИА "Новости". Очаг толчков находился между Туапсе и Нефтегорском.
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