Силач из Казахстана сдвинул с места локомотив
Четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников установил новый рекорд.
Ему удалось сдвинуть с места и протащить на канате несколько метров тепловоз с вагоном общим весом в 180 тонн. Новое достижение стало результатом усиленных тренировок на протяжении нескольких месяцев.
Цырульников является мастером спорта по волейболу и пауэрлифтингу, а также кандидатом в мастера спорта по гиревому спорту, передает Sputnik Казахстан.
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