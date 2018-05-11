Силач из Казахстана сдвинул с места локомотив

Четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников установил новый рекорд.

Ему удалось сдвинуть с места и протащить на канате несколько метров тепловоз с вагоном общим весом в 180 тонн. Новое достижение стало результатом усиленных тренировок на протяжении нескольких месяцев.

Цырульников является мастером спорта по волейболу и пауэрлифтингу, а также кандидатом в мастера спорта по гиревому спорту, передает Sputnik Казахстан.