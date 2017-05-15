«Сила Сибири» наполнит газохранилища Китая
Российский концерн «Газпром» заключил договора с китайскими компаниями «CNPC» и «China Huaneng Group».
Документы касаются совместного сотрудничества в области подземного хранения газа, электроэнергетики и автодорожной инфраструктуры в Пекине.
Главным документом является договор о начале поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай, сообщает РБК.
11 мая введен в эксплуатацию временный двусторонний пункт пропуска через границу для строительства подводного перехода газопровода «Сила Сибири» через реку Амур.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров «CNPC» Ван Илинь также заключили контракты на проведение исследований для создания подземных хранилищ газа на базе газовой залежи в провинции Хэйлунцзян.
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