«Сила Сибири» наполнит газохранилища Китая

Российский концерн «Газпром» заключил договора с китайскими компаниями «CNPC» и «China Huaneng Group».

Документы касаются совместного сотрудничества в области подземного хранения газа, электроэнергетики и автодорожной инфраструктуры в Пекине.

Главным документом является договор о начале поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай, сообщает РБК.

11 мая введен в эксплуатацию временный двусторонний пункт пропуска через границу для строительства подводного перехода газопровода «Сила Сибири» через реку Амур.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров «CNPC» Ван Илинь также заключили контракты на проведение исследований для создания подземных хранилищ газа на базе газовой залежи в провинции Хэйлунцзян.