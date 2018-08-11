В Сиэтле сотрудник авиакомпании угнал пассажирский лайнер

В США сотрудник авиакомпании угнал самолет Alaska Airlines и разбился на нем в заливе Пьюджент.

Инцидент произошел в пятницу вечером в международном аэропорту Сиэтла. На момент «угона» на борту лайнера никого не оказалось.

Как сообщает «Эхо Москвы», самолетом управлял 29-летний механик. В течение полета он поддерживал связь с диспетчером и жаловался, что испытал нервное потрясение.

Самолет преследовали два истребителя, которые поднялись в небо из-за инцидента. Лайнер упал в лесистой местности. Серьезных последствий в результате инцидента не последовало. В полиции не исключают, что речь идет о самоубийстве.