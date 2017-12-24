Суд Сиэтла частично отменил указ Дональда Трампа на въезд беженцев
Суд Сиэтла частично снял запрет президента США Дональда Трампа на въезд в страну мигрантов из других стран.
В решении судьи Джеймса Робарта указывается, что исключение составляют беженцы, которые не смогли подтвердить родство или связи с лицами или компаниями, находящими в Америке.
С иском обратились Американский союз гражданских свобод и Служба еврейских семей, передает RT.
В начале декабря судом было разрешено применение миграционного указала главы государства в отношении жителей шести стран: Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана.
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