Siemens предпочел российский рынок украинскому

Немецкая компания Siemens отказалась поставлять Украине оборудования для газотранспортной системы.

По словам главы правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, сотрудничество с Siemens закончилось после передачи компанией компрессоров. После этого представители компании уведомили украинскую сторону, что прекращают поставки из-за опасения потерять контракты с Россией, передает ТАСС.

Теперь Киев вынужден обращаться к General Electric для приобретения недостающего оборудования, добавил Коболев.

Некоторое время назад произошел скандал из-за поставок Siemens турбин в Крым для ТЭС. Это послужило поводом для расширения Евросоюзом антироссийских санкций.