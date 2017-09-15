Siemens предпочел российский рынок украинскому
Немецкая компания Siemens отказалась поставлять Украине оборудования для газотранспортной системы.
По словам главы правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, сотрудничество с Siemens закончилось после передачи компанией компрессоров. После этого представители компании уведомили украинскую сторону, что прекращают поставки из-за опасения потерять контракты с Россией, передает ТАСС.
Теперь Киев вынужден обращаться к General Electric для приобретения недостающего оборудования, добавил Коболев.
Некоторое время назад произошел скандал из-за поставок Siemens турбин в Крым для ТЭС. Это послужило поводом для расширения Евросоюзом антироссийских санкций.
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