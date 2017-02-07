Сидячий образ жизни не представляет угрозу для здоровья человека

Ученые из Университета Сиднея провели исследование, в котором участвовали несколько тысяч жителей Лондона среднего и старшего возраста. Исследование началось в 1988 году, когда у добровольцев спросили об их образе жизни и провели медицинский осмотр.

Участники исследования поведали, сколько времени они тратят на просмотр телевизора, работу, поездки и так далее, - сообщает «Экономика сегодня».

Затем те же добровольцы были осмотрены в 2011 году. Как оказалось, за это период у 402 человек возник сахарный диабет. В то же время ученые не выявили никакой связи между длительным сидением и развитием этой болезни.