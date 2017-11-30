Сибирячка «заминировала» поезда ради любимого
Жительница Новосибирска «заминировала» поезда, чтобы не дать своему любимому уехать.
Звонок в правоохранительные органы 19-летняя злоумышленница совершила с чужого мобильного телефона.
Девушка объяснила свой поступок желанием помешать своему парню уехать из города.
В отношении «террористки» возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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