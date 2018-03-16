Сибирячка нарушила ПДД более 30 раз за неделю

Жительница Тюмени установила своеобразный рекорд по количеству нарушения правил дорожного движения – 32 раза в течение всего одной недели.

В результате сумма штрафов составил 81 тысячу рублей, которую нарушительница не торопилась выплачивать. Добиться этого от нее удалось только путем вынесения постановлений об ограничении прав на управление транспортным средством и выезда за границу.

«Перспектива стать пешеходом испугала женщину. Гражданка полностью погасила имеющуюся задолженность и предоставила в отдел судебных приставов подтверждающие документы», - рассказали «ФедералПресс» в Управлении федеральной службы судебных приставов по региону.