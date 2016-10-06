В Сибири засекли баллистическую угрозу со стороны США

В Красноярском крае радиолокационная станция высокой заводской готовности "Воронеж-ДМ" засекла реальную баллистическую угрозу со стороны Соединенных Штатов.

Известно, что цель была обнаружена на северо-восточном ракетоопасном направлении, сообщает издание Дни.ру. Подробности о цели и времени ее обнаружения не уточняются.

– Таким образом, подтверждена правильность принятых решений о создании ряда радиолокаторов дальнего обнаружения в целях обеспечения обороноспособности страны, – сообщили в оборонной сфере РФ.