В Сибири засекли баллистическую угрозу со стороны США
В Красноярском крае радиолокационная станция высокой заводской готовности "Воронеж-ДМ" засекла реальную баллистическую угрозу со стороны Соединенных Штатов.
Известно, что цель была обнаружена на северо-восточном ракетоопасном направлении, сообщает издание Дни.ру. Подробности о цели и времени ее обнаружения не уточняются.
– Таким образом, подтверждена правильность принятых решений о создании ряда радиолокаторов дальнего обнаружения в целях обеспечения обороноспособности страны, – сообщили в оборонной сфере РФ.
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