В Сибири введен режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации введён из-за пожаров на всей территории Сибирского федерального округа.
Глава МЧС Владимир Пучков также поручил приостановить всю лесозаготовительную деятельность на территории СФО на время сохранения режима ЧС, отмечает Interfax.
«Я попрошу губернаторов подготовить обращения, и мы готовим решение о выделении из резервного фонда правительства каждому пострадавшему по 10 тысяч рублей материальной помощи из резервного фонда правительства РФ и компенсацию за утрату имущества первой необходимости», — сказал Пучков.
Также он отметил, что в регионах установилась сухая жаркая погода.
«Очень важно в эти праздничные дни не допустить обострения ситуации — люди поедут отдыхать на природу, на дачи», - добавил он.
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