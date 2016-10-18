В Сибири подняли по тревоге соединения ЦВО

Дислоцированные в Западной и Южной Сибири соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО), в том числе подразделения зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, подняты по тревоге в ходе контрольной проверки по итогам 2016 учебного года, сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

- Соединения и воинские части, дислоцированные в Западной и Южной Сибири, сегодня подняты по тревоге и совершили марши на полигоны, где приступили к комплексным тактико-огневым занятиям в ходе контрольной проверки по итогам 2016 учебного года, - сказал Рощупкин.

По его словам, в проверке задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, экипажи авиабазы Толмачево, дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, отряды специального назначения, а также специалисты всех видов обеспечения.

- Ранее органы военного управления крупнейшего в России округа отработали развертывание группировки войск на Центральноазиатском стратегическом направлении, - цитирует Рощупкина «Интерфакс».