В Сибири отменили режим ЧС

Глава МЧС России Владимир Пучков отменил режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Сибирском федеральном округе по причине пожаров.

В то же время он поручил руководителям регионов вновь вводить режим ЧС в случае осложнения ситуации с пожароопасностью.

Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко отметил, что настоящее время, благодаря своевременно принятым мерам, обстановка в округе с природными пожарами стабилизировалась.

Он сообщил, что 150 пострадавших в результате пожаров получили компенсации ущерба. В пунктах временного размещения остаются еще более 70 человек. Им также будет возмещен ущерб.

Пучков распорядился оказать им содействие в этом и взять данный процесс под жесткий контроль. «Особое внимание обращаю на оформление всех необходимых документов пострадавшим. Это понятная процедура, но людям надо помочь. Дети из пострадавших регионов должны отдохнуть в оздоровительных учреждениях», - цитирует министра «ФедералПресс».

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Места: Россия
Организации: МЧС
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