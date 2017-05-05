В Сибирь доставят мощи девяти христианских святых

Из Рима в Красноярск привезут мощи сразу девяти христианских святых.

6 мая их доставят в местный храм Иоанна Предтечи (ул. Горького, 27) к 16:30 (по местному времени), а после – проведут специальный молебен.

Мощи останутся на хранении в храме и будут доступны для верующих ежедневно с 7:30 до 19 часов, сообщает «Наш красноярский край».

Список мощей святых приводится следующий: мощи великомученика Георгия Победоносца, святителя Василия Великого, святителя Иоанна Златоуста, мощи мученика Вонифатия, мощи преподобного Саввы Освященного, мощи мучеников Киприана и Устиния, преподобного Антония Великого и преподобной Марии Египетской.