Швинген стал причиной отказа в гражданстве Швейцарии

Швейцария отказала в гражданстве 25-летней Фунды Илмаз, родившейся в Швейцарии в семье выходцев из Турции.

Она решила подать документы на натурализацию, чтобы получить возможность участвовать в политической жизни страны и голосовать на референдумах, что могут делать только граждане Швейцарии.

Отмечается, что девушка свободно говорит на местном диалекте ретро-романского языка. Она успешно прошла письменный тест, однако провалила устный экзамен.

По ее словам, на собеседовании ее спрашивали о том, как правильно утилизировать отходы, покупает ли она продукты в местных магазинах, что она думает про президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отвечая на вопрос о типично швейцарском виде спорта, Илмаз заявила, что это горные лыжи, но ошиблась, так как речь шла о швингене – виде борьбы, распространённом в германоязычной части Швейцарии.

В итоге комиссия рекомендовала отказать Илмаз в натурализации, так как она не соответствует необходимым для натурализации требованиям, сообщает «РИА Новости».

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Места: Европа, ЕС
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