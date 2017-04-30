Швейцарский альпинист погиб при подъеме на Эверест
Швейцарский альпинист Уели Стек умер в ходе подготовки к подъему на Эверест. Мужчина стал первой жертвой поле открытия сезона восхождений в 2017 году.
Как пишет РИА Новости, тело альпиниста нашли у подножия горы Нупцзе, которая расположена в двух километрах к юго-западу от Эвереста. Перед восхождением спортсмен прибыл, чтобы пройти акклиматизацию перед подъемом на высочайшую вершину Земли.
В компании, организовавшей восхождение, сообщили: «Его тело было найдено и его везут в Катманду». Гибель Стека подтвердили в департаменте туризма Непала.
В мае 2016 года пять альпинистов из различных стран мира погибли на склонах горы.
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