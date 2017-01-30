Швейцарка Бенчич встретится на корте с Касаткиной в первом круге Ladies Trophy 2017

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина сыграют между собой в первом круге турнира Ladies Trophy 2017.

Одной из самых сильных и интересной встреч в первом круге станет противостояние швейцарки Белинды Бенчич и россиянки Дарьи Касаткиной.

Четверо сеянных игроков: румынка Симона Халеп, словачка Доминика Цибулкова, россиянка и коренная петербурженка Светлана Кузнецова и американка Винус Уильямс проходят во второй круг без боя.

Победительница прошлогоднего турнира итальянка Роберта Винчи в первом круге встретится с чешкой Тимеа Бабош.

Соревнования основной сетки пройдут с 30 января по 5 февраля на кортах «Сибур Арены» и теннисного клуба «Динамо», сообщает «Санкт-Петербург.ру».