Швейцарка Бенчич встретится на корте с Касаткиной в первом круге Ladies Trophy 2017
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина сыграют между собой в первом круге турнира Ladies Trophy 2017.
Одной из самых сильных и интересной встреч в первом круге станет противостояние швейцарки Белинды Бенчич и россиянки Дарьи Касаткиной.
Четверо сеянных игроков: румынка Симона Халеп, словачка Доминика Цибулкова, россиянка и коренная петербурженка Светлана Кузнецова и американка Винус Уильямс проходят во второй круг без боя.
Победительница прошлогоднего турнира итальянка Роберта Винчи в первом круге встретится с чешкой Тимеа Бабош.
Соревнования основной сетки пройдут с 30 января по 5 февраля на кортах «Сибур Арены» и теннисного клуба «Динамо», сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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