Швейцария закупает в Грузии часы
Швейцария с начала текущего года купила у Грузии золото на общую сумму 17,9 миллиона долларов.
Уточняется, что данный показатель на 18,5 процента превышает показатели аналогичного периода годом ранее.
Кроме того, в Швейцарию в этом году экспортированы духи на сумму 439 тысяч долларов, орехи на 309 тысяч долларов, часы на 268 тысяч долларов, косметика на сумму 156 тысяч долларов.
С 1 мая в Грузии действует соглашение о свободной торговле с членами Европейской ассоциацией свободной торговли — Швейцарией и Лихтенштейном, сообщает «РИА Новости».
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