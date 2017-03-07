Швейцария поставила в Москву партию новых двухэтажных электропоездов

Пять двухуровневых поездов от швейцарского производителя Stadler уже находятся в России и проходят приемочные испытания. Заказчиком выступил отечественный железнодорожный перевозчик «Аэроэкспресс».

Всего по контракту швейцарская сторона должна построить 11 современных двухэтажных электропоездов. По словам исполнительного директора компании «Аэроэкспресс» Валерия Федорова, 5 составов уже собраны и проходят в России приемочные испытания «с особым пристрастием», передает «Интерфакс».

Как отметил Федоров, эти поезда уникальны для эксплуатации в РФ, поэтому заказчик настаивает, «чтобы максимально были выполнены все критерии и характеристики безопасности, необходимые для эксплуатации». И сертификация этих поездов производителем немного затянулась именно в связи со сложностью учета российских особенностей, пояснил он.

Федоров также сообщил, что старт эксплуатации двухуровневого состава запланирован на июль 2017 года. В данный момент поезда проходят повторные сертификационные испытания.

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