Швейцария поставила в Москву партию новых двухэтажных электропоездов

Пять двухуровневых поездов от швейцарского производителя Stadler уже находятся в России и проходят приемочные испытания. Заказчиком выступил отечественный железнодорожный перевозчик «Аэроэкспресс».

Всего по контракту швейцарская сторона должна построить 11 современных двухэтажных электропоездов. По словам исполнительного директора компании «Аэроэкспресс» Валерия Федорова, 5 составов уже собраны и проходят в России приемочные испытания «с особым пристрастием», передает «Интерфакс».

Как отметил Федоров, эти поезда уникальны для эксплуатации в РФ, поэтому заказчик настаивает, «чтобы максимально были выполнены все критерии и характеристики безопасности, необходимые для эксплуатации». И сертификация этих поездов производителем немного затянулась именно в связи со сложностью учета российских особенностей, пояснил он.

Федоров также сообщил, что старт эксплуатации двухуровневого состава запланирован на июль 2017 года. В данный момент поезда проходят повторные сертификационные испытания.