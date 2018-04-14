Швейцария изучила «яд» из Солсбери и дала неожиданное заключение

По данным исследовательского центра в Швейцарии, при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери было использовано вещество BZ, которое никогда не производилось в России.

Уточняется, что оно стояло на вооружении армии США, Британии и других стран НАТО, передает РИА «Новости».

«По итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя.», - процитировал заключение Центра глава российского МИДа Сергей Лавров.

Скрипали были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что их отравили веществом А-234, которое производилось в России. Москва эти обвинения полностью отрицает.

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