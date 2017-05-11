В Швейцарии тестировали первый самолет на солнечных батареях
Швейцария испытала первый стратосферный самолет на солнечных батареях, способный подняться на высоту более 20 километров. Летательный аппарат под названием Elektra-2 предназначается в первую очередь для полетов в стратосфере.
Испытательный полет, продлился семь минут, - сообщает «Российская газета».
Elektra-2 поднимался на высоту не более 300 метров. По словам пилота-испытателя Рафаэля Домиана, этот самолет открывает окно в электрическую и солнечную высотную авиацию.
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