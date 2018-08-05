В Швейцарии самолет с пассажирами камнем рухнул на землю

При крушении самолета в Швейцарии погибли 17 пассажиров и три члена экипажа.

Как пишет «Новая газета», речь идет о падении самолета времен Второй мировой войны. Он принадлежал авиакомпании JU-Air.

Воздушное судно перевозило пассажиров из Локарно в Цюрих. Уточняется, что самолет врезался в землю на высокой скорости. Следователи не исключают, что он мог столкнуться с другим объектом.

В настоящее время полеты всех самолетов авиакомпании приостановлены.

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