В Швейцарии продали автомобильный номер за 158 тысяч долларов

Житель Швейцарии приобрел уникальный автомобильный номер, заплатив за него 158 тысяч долларов.

Номерной знак VS 1 (аббревиатура обозначает кантон Вале - Valasis) был выставлен на аукцион в середине февраля. За право обладать им боролись 17 человек. Спустя месяц определился победитель, предложивший самую высокую цену.

Имя его пока не раскрывается. Согласно сообщению на сайте администрации кантона, покупатель скрывается под псевдонимом Matrans.

Некоторое время назад в кантоне Санкт-Галлен был продан «красивый» автомобильный номер SG 1 за 133 тысячи долларов.