В Швейцарии придумали целебные чернила

Специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали специальные чернила, содержащие полезные для человеческого организма бактерии.

Чернила создаются с помощью 3D-принтера и представляют собой гидрогель, содержащий бактерии и питательные вещества. По консистенции они напоминают зубную пасту.

По словам авторов, разработка обладает огромным потенциалом. В частности, она способна исцелять ожоги.

Однако применять чернила можно не только в медицине. В зависимости от вида бактерий, они могут быть задействованы в обнаружении токсинов в питьевой воде и очистке водоемов о нефтяных загрязнений, сообщает издание Science Advances.