В Швейцарии придумали целебные чернила
Специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали специальные чернила, содержащие полезные для человеческого организма бактерии.
Чернила создаются с помощью 3D-принтера и представляют собой гидрогель, содержащий бактерии и питательные вещества. По консистенции они напоминают зубную пасту.
По словам авторов, разработка обладает огромным потенциалом. В частности, она способна исцелять ожоги.
Однако применять чернила можно не только в медицине. В зависимости от вида бактерий, они могут быть задействованы в обнаружении токсинов в питьевой воде и очистке водоемов о нефтяных загрязнений, сообщает издание Science Advances.
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