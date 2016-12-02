В Швейцарии обнаружились похищенные из Пальмиры артефакты

Правоохранительные органы Швейцарии обнаружили на таможенном складе в Женеве недавно привезенные из Ливии, Йемена и Сирии древние артефакты.

Среди изъятых ценностей — лепнина, украшавшая древнее место захоронения, и тиара, венчавшая голову священнослужителя, привезенные из Пальмиры. Они датируются I-III веками нашей эры, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Neue Zuercher Zeitung.

Представитель прокуратуры заявил, что все реликвии должны быть возвращены в страны их происхождения. На время расследования они будут находиться в одном из местных музеев, который возможно сделает их доступными для публичного осмотра.

За время своего пребывания в Пальмире боевики взорвали знаменитую Триумфальную арку с колоннадой, храм Баалшамина (II век) и святилище верховному семитскому божеству Бэлу. Был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь — знаменитые башенные гробницы патрициев.