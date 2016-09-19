Швеция заявила об угрозе со стороны РФ

В Швеции власти страны считают, что угроза со стороны РФ растет. Данные об опасности имеют гриф "совершенно секретно", уточняют СМИ.

Суть угрозы не раскрывается, сообщает РБК. Возросшую угрозу от России в Швеции связывают с военным потенциалом государства. В стране отмечают, что в последнее время безопасность страны находится под угрозой.

Официальный Стокгольм утечку информации не комментирует. Ранее в РФ были проведены внезапные военные учения, российский лидер отметил, что Москва не собирается вступать в открытое противостояние со странами-соседями.