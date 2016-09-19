Швеция заговорила о секретной угрозе со стороны России
Шведские СМИ, которые имеют доступ к военному планированию и информации спецслужб, сообщили о том, что якобы со стороны России по отношении к Швеции растет угроза, при этом суть «угрозы» держится в секрете,сообщают РИА Новости.
Именно с этим, указывпет источник, связано то, что после нескольких лет отсутствия на остров Готланд в Балтийском море будут возвращены на постоянной основе шведские военные. При этом это произойдет к лету 2017 года, а не в 2018 году, как планировалось.
Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист в свою очередь заявляет, что угрозы нападения на Швецию нет. Отмечается, что суть угрозы держится в секрете даже для источника в кабинете министров.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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