Швеция заговорила о секретной угрозе со стороны России

Шведские СМИ, которые имеют доступ к военному планированию и информации спецслужб, сообщили о том, что якобы со стороны России по отношении к Швеции растет угроза, при этом суть «угрозы» держится в секрете,сообщают РИА Новости.

Именно с этим, указывпет источник, связано то, что после нескольких лет отсутствия на остров Готланд в Балтийском море будут возвращены на постоянной основе шведские военные. При этом это произойдет к лету 2017 года, а не в 2018 году, как планировалось.

Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист в свою очередь заявляет, что угрозы нападения на Швецию нет. Отмечается, что суть угрозы держится в секрете даже для источника в кабинете министров.