Швеция восстанавливает призыв на военную службу из страха перед Россией

Швеция восстанавливает обязательный призыв на военную службу из-за потенциального увеличения военной активности России в Прибалтике.

По словам министра обороны королевства Петера Хультквиста, данные шаги обусловлены ухудшением обстановки в сфере безопасности в Северной Европе.

В частности, Хультквист высказал опасения, что маневры, связанные с созданием нового очага региональной нестабильности в Европе, могут иметь место на границе балтийских государств с Россией.

Для прохождения военной подготовки в период 2018-2019 годов будут призваны 4 тысячи мужчин и женщин, сообщает «Российская газета».