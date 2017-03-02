Швеция восстанавливает призыв на военную службу из страха перед Россией
Швеция восстанавливает обязательный призыв на военную службу из-за потенциального увеличения военной активности России в Прибалтике.
По словам министра обороны королевства Петера Хультквиста, данные шаги обусловлены ухудшением обстановки в сфере безопасности в Северной Европе.
В частности, Хультквист высказал опасения, что маневры, связанные с созданием нового очага региональной нестабильности в Европе, могут иметь место на границе балтийских государств с Россией.
Для прохождения военной подготовки в период 2018-2019 годов будут призваны 4 тысячи мужчин и женщин, сообщает «Российская газета».
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