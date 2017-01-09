Швеция не видит смысла во вступлении в НАТО

Выступая в шведском городе Сален на ежегодной конференции по вопросам оборонной политики и политики безопасности, министр обороны Швеции Петер Хултквист заявил, что королевство выступает за расширение оборонного сотрудничества с Финляндией, но без заключения с нею союзнических отношений, и не намерена вступать в НАТО.

По словам главы военного ведомства, в стране началась подготовка нового межпартийного договора об обороне.

- Его целью является обеспечение широкого взаимопонимания в обществе о политике безопасности Швеции, - цитирует Хултквиста «Интерфакс» со ссылкой на портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Министр подчеркнул, что Швеция не намерена вступать в НАТО, потому что не видит в этом смысла.