Швеция не видит смысла во вступлении в НАТО
Выступая в шведском городе Сален на ежегодной конференции по вопросам оборонной политики и политики безопасности, министр обороны Швеции Петер Хултквист заявил, что королевство выступает за расширение оборонного сотрудничества с Финляндией, но без заключения с нею союзнических отношений, и не намерена вступать в НАТО.
По словам главы военного ведомства, в стране началась подготовка нового межпартийного договора об обороне.
- Его целью является обеспечение широкого взаимопонимания в обществе о политике безопасности Швеции, - цитирует Хултквиста «Интерфакс» со ссылкой на портал телерадиовещания Финляндии Yle.
Министр подчеркнул, что Швеция не намерена вступать в НАТО, потому что не видит в этом смысла.
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