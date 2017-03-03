Швеция вернулась к всеобщей воинской повинности
Власти Швеции решили вернуть обязательное прохождение воинской службы мужчинами и женщинами призывного возраста.
Данная мера объясняется ухудшившейся обстановкой в сфере безопасности, передает РИА «Новости».
В правительстве Швеции пояснили, что основной набор в армию будет осуществляться на добровольной основе. Недобор предполагается компенсировать за счет всеобщего призыва. Согласно планам кабмина, в год будут призываться четыре тысячи человек.
Рассылка повесток начнется уже в середине текущего года. Однако проходить службу те, кто их получит, будут с 2018 года.
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