Швеция предложила отправить в Сирию миссию по разоружению

Стокгольм подготовил свою версию резолюции Совета безопасности ООН по ситуации в Сирии.

Постпред Швеции при ООН Улоф Скуг пояснил, что документ предусматривает создание «беспристрастного механизма» по расследованию применения в Сирии химического оружия. Кроме того, в резолюции предлагается отправить в ближневосточное государство «миссию по разоружению высокого уровня». Ее задачей будет окончательное разрешение всех остающихся вопросов относительно разработок Дамаском химоружия и возможного наличия в стране его незадекларированных запасов, передает ТАСС.

Некоторое время назад сирийские повстанцы в очередной раз обвинили правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения. Их активно поддержали США и ряд других западных стран. Дамаск обвинения отрицает. С ним солидарна Москва, которая считает, что Запад ищет повод для военного вторжения в Сирию.