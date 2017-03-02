Швеция анонсировала ответные меры на военную активность России

Около 13 тысяч шведских юношей и девушек 1999 года рождения пройдут до 1 января 2018 года психологические и физиологические тесты, после чего 4 тысячи лучших из них будут призваны в ряды королевской армии.

Речь идет о частичном возвращении системы воинской повинности, что будет способствовать укреплению оборонной мощи Швеции в ответ на «военную активность России», передает «Интерфакс» со ссылкой на британскую Би-би-си.

Воинский призыв не действует в Швеции с 2010 года, но, как отметила представитель национального Минобороны Маринетт Радебо, возвращение к этой практике было вызвано «изменением обстановки вокруг, одна из причин этого - военная активность России».

Она при этом добавила, что 70% шведских парламентариев выступает за укрепление армии страны.