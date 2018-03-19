МИД Швеции потребует от посла РФ объяснения по делу Скрипаля

Министерство иностранных дел Швеции намерен вызвать российского посла в Стокгольме в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Послу предстоит дать объяснения по поводу заявления официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что Швеция может быть одним из источников вещества, примененного против бывшего полковника. Ранее Захарова сказала, что ряд европейских стран на протяжении последних 20 лет ведут интенсивные исследования веществ из проекта новичок. В их числе она назвала не только Швецию, но и Великобританию, Словакию, Чехию, сообщает РИА «Новости».

Скрипаль был отравлен вместе с дочерью в начале марта. Оба находятся в больнице. По одной из версий, отравляющее вещество могло быть подложено в чемодан дочери Скрипаля, который она привезла накануне из Москвы, по другой – оно находилось в вентиляционной системе автомобиля бывшего полковника.