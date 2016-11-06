В Швеции из-за снегопада обесточены тысячи домов

Тысячи домов остались в Швеции без электроэнергии в результате последствий обильных снегопадов и штормового ветра. Персонал энергокомпаний готовился к непогоде еще с пятницы.

Работы по восстановлению электроснабжения осложняются снегом и ветром. Из-за многочисленных упавших деревьев персоналу сложно добраться до нужных точек.

Сегодня были отменены поезда между городами Линчепинг и Кальмар, а также Линчепинг и Вестервик. В городе Уддевала на маршруты в воскресенье не вышли автобусы, сообщает ТАСС.