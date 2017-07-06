В Швеции анонсировали рок-фестиваль без мужчин

Шведская радиоведущая и комик Эмма Найкер намерена организовать рок-фестиваль исключительно для женщин. Его проведение запланировано на лето следующего года.

Найкер пояснила, что не следует рассматривать недопуск мужчин на музыкальное мероприятия как дискриминацию. Это будет своего рода протестом против случаев сексуальных домогательств, которые в последнее время значительно участились в Швеции, сообщает «Экономика сегодня».

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