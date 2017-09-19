Шведы хотят продать российский Nordea банк
Шведская компания Nordea Group хочет продать свой единственный актив в России — Nordea банк.
По словам источника газеты «Ведомости», акционеры компании ведут активные переговоры с инвесторами с начала текущего года.
Отмечается, что среди возможных покупателей значатся «Локо-банк» и «Совкомбанк».
Вместе с тем, представители Nordea Group и Nordea банка отказались комментировать информацию, назвав ее «рыночными спекуляциями и слухами», сообщает Ura.ru.
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