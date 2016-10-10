В шведском Мальмё прогремел сильный взрыв
В ночь на понедельник у ночного клуба "Вавилон" в городе Мальмё прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет.
Местные СМИ сообщили, что взрывчатка была установлена у входа в заведение. Взрывной волной выбило двери и окно на первом этаже. Инцидент произошел, когда клуб уже был закрыт. Здание клуба серьезно повреждено. На место происшествия прибыла полиция, район взрыва оцеплен.
Местных жителей предупредили об опасности. На месте продолжаются оперативные работы, сообщает "Интерфакс".
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