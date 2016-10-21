Шведский Лунд предложил покинувшим ИГ боевикам жилье и льготы
Власти шведского города Лунд разработали программу реабилитации для бывших членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Городская администрация предлагает боевикам жилье, работу, образование и финансовую поддержку. По замыслу властей, такие меры позволят интегрировать джихадистов в общество и предотвратить их возвращение к террористической деятельности.
Такая практика уже применяется в Швеции в отношении бывших членов преступных группировок и неонацистских организаций, сообщает RT.
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