Шведский Лунд предложил покинувшим ИГ боевикам жилье и льготы

Власти шведского города Лунд разработали программу реабилитации для бывших членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Городская администрация предлагает боевикам жилье, работу, образование и финансовую поддержку. По замыслу властей, такие меры позволят интегрировать джихадистов в общество и предотвратить их возвращение к террористической деятельности.

Такая практика уже применяется в Швеции в отношении бывших членов преступных группировок и неонацистских организаций, сообщает RT.