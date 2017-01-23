Шведский депутат назвал свой призыв «стрелять в Трампа» идиотским и подал в отставку

Депутат городского совета шведского Кальмара Роланд Петерссон признал, что совершил «идиотский поступок», написав в сети Facebook о желании, чтобы кто-нибудь пристрелил нового президента США Дональда трампа, и подал в отставку, поскольку не хочет быть обузой для социал-демократической партии, членом которой является.

- Я немедленно оставляю свой пост. Я не хочу быть обузой для партии. Это решение принял я сам и послал на имя партии письмо, — цитирует Петерссона РИА «Новости» со ссылкой на SVT.

По его словам, причиной его резких высказываний стало разочарование от выступления Трампа на инаугурации. Депутат признал, что написанное им в социальных сетях – «идиотский поступок».

Ранее Петерссон написал в Facebook буквально следующее: «Я думал, что Дональд Трамп должен был успокоиться после того, как он стал президентом. Но как же я ошибся. Он превосходит мои худшие опасения!!! Не мог бы кто-нибудь выстрелить в него?»

Между тем шведский депутат - далеко не единственный, кто призвал к радикальным мерам против Трампа. Так, телеканал CNN перед инаугурацией подробно расписал, кому достанется власть в США, если новый глава Белого дома будет убит во время церемонии.