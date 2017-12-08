Шведские ученые нашли «друзей» кошачьих паразитов

Медики и биохимики из Швеции пронаблюдали за паразитом токсоплазмы, который в основном заражает кошек, и выяснили, что иммунные клетки помогают болезни распространяться в организме животного.

Токсоплазмоз – распространенное заболевание среди кошек, собак, грызунов и прочих животных. Ученые выяснили, что поступая в организм с пищей или вследствие контакта с другими животными, паразит проникает в желудок, где сталкивается с иммунными клетками. Однако вместо того, чтобы подавлять их, они помогают токсоплазме распространяться.

Это происходит потому, что иммунные клетки могут взаимодействовать друг с другом при помощи молекул кальция. Авторы исследования выяснили, что помешать распространению паразита помогут лекарства для нормализации давления, отмечает интернет-издание «Индикатор».

Один из авторов работы, профессор Стокгольмского университета Антонио Барраган отметил, что найден «новый сигнальный путь, который связан с подвижностью иммунных клеток и который паразиты научились очень умно использовать». Он сказал: «Это помогает нам понять, как паразит распространяется и как протекает заболевание».

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