Шведские СМИ назвали имя исполнителя теракта в Стокгольме

Задержанного по подозрению в совершении теракта в центре Стокгольма уроженца Узбекистана зовут Рахмат Акилов.

Об этом сообщило шведское издание Expressen. По данным источника, Акилов с 2014 года ожидал получения вида на жительства в Швеции, однако в 2016 году ему отказали. После этого террориста объявили в розыск, чтобы депортировать из страны.

Газета отмечает, что Акилов симпатизировал террористической группировке «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ).

Ранее сообщалось о задержании еще одного подозреваемого в наезде на пешеходов в центре Стокгольма.