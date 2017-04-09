Шведские СМИ назвали имя исполнителя теракта в Стокгольме
Задержанного по подозрению в совершении теракта в центре Стокгольма уроженца Узбекистана зовут Рахмат Акилов.
Об этом сообщило шведское издание Expressen. По данным источника, Акилов с 2014 года ожидал получения вида на жительства в Швеции, однако в 2016 году ему отказали. После этого террориста объявили в розыск, чтобы депортировать из страны.
Газета отмечает, что Акилов симпатизировал террористической группировке «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ).
Ранее сообщалось о задержании еще одного подозреваемого в наезде на пешеходов в центре Стокгольма.
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