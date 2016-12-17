Шведские хоккеисты досрочно выиграли Кубок Первого канала
Сборная Швеции по хоккею, обыграв команду Финляндии, досрочно стала победительнице Кубка первого канала.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу шведской сборной. Эта победа позволила набрать ей шесть очков.
Соперники команды – сборные России и Финляндии – имеют по три очка. Даже в случае победы одной из них в матче, который состоится 18 декабря, команда Швеции все равно будет возглавлять турнирную таблицу, обладая преимуществом по личным встречам, передает ТАСС.
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