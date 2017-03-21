Шварценеггер предложил Трампу отвести его в школу

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в очередной раз раскритиковал политику президента США Дональда Трампа.

На этот раз он обратил внимание на планы главы государства по сокращению финансирования дополнительных школьных программ. Актер указал на то, что подобные решения не соответствуют предвыборным обещания Трампа о возвращении величия Америки.

Шварценеггер в своем Twitter предложил президенту посетить ближайшую к Белому дому школу и посмотреть «какую фантастическую работу проделывают там ради детей». Он лично вызвался проводить Трампа в учебное заведение.

Кроме того, актер не упустил возможности посмеяться над рекордно низким рейтингом президента. Ранее стало известно, что политику Трампа одобряют только 35% американцев.