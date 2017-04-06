Шварценеггер обвинил Трампа в ограблении американских школьников

Голливудский киноактер, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер обвинил президента США Дональда Трампа в ограблении американских школьников.

«Трамп обещал сделать Америку снова великой, но этого не удастся достигнуть, отбирая 1,2 миллиарда долларов у детей. Это явный грабеж», - заявил Шварценеггер.

Экс-губернатор также заявил, что не собирается выходить из состава правящей в США Республиканской партии. При этом он не считает себя республиканцем Трампа.

Ранее администрация Трампа представила проект бюджета, в котором предусмотрено сокращение финансирования образования на 3 миллиарда долларов. 1,2 миллиарда долларов предполагается «забрать» у так называемых послешкольных программ, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на американские СМИ.