Шварценеггер обвинил Трампа в ограблении американских школьников

Голливудский киноактер, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер обвинил президента США Дональда Трампа в ограблении американских школьников.

«Трамп обещал сделать Америку снова великой, но этого не удастся достигнуть, отбирая 1,2 миллиарда долларов у детей. Это явный грабеж», - заявил Шварценеггер.

Экс-губернатор также заявил, что не собирается выходить из состава правящей в США Республиканской партии. При этом он не считает себя республиканцем Трампа.

Ранее администрация Трампа представила проект бюджета, в котором предусмотрено сокращение финансирования образования на 3 миллиарда долларов. 1,2 миллиарда долларов предполагается «забрать» у так называемых послешкольных программ, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на американские СМИ.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: политика
Следующая новость В Москве 6 апреля ожидается до 15 градусов тепла

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО