Шварценеггер обвинил Трампа в ограблении американских школьников
Голливудский киноактер, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер обвинил президента США Дональда Трампа в ограблении американских школьников.
«Трамп обещал сделать Америку снова великой, но этого не удастся достигнуть, отбирая 1,2 миллиарда долларов у детей. Это явный грабеж», - заявил Шварценеггер.
Экс-губернатор также заявил, что не собирается выходить из состава правящей в США Республиканской партии. При этом он не считает себя республиканцем Трампа.
Ранее администрация Трампа представила проект бюджета, в котором предусмотрено сокращение финансирования образования на 3 миллиарда долларов. 1,2 миллиарда долларов предполагается «забрать» у так называемых послешкольных программ, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на американские СМИ.
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