Шварценеггер метит в сенаторы США

Звезда Голливуда и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер задумался об участии в выборах в сенат США в 2018 году.

По словам представителя актера Даниэля Кетчелла, Шварценеггер может баллотироваться в качестве независимого кандидата. В настоящее же время он планирует бороться с попытками политиков меняли границы избирательных округов в своих интересах, сообщает Nation News со ссылкой на издание Politico.

В качестве соперника Шварценеггера на предстоящих выборах называется сенатор от Калифорнии Дайана Файнстайн.