Шварценеггер метит в сенаторы США
Звезда Голливуда и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер задумался об участии в выборах в сенат США в 2018 году.
По словам представителя актера Даниэля Кетчелла, Шварценеггер может баллотироваться в качестве независимого кандидата. В настоящее же время он планирует бороться с попытками политиков меняли границы избирательных округов в своих интересах, сообщает Nation News со ссылкой на издание Politico.
В качестве соперника Шварценеггера на предстоящих выборах называется сенатор от Калифорнии Дайана Файнстайн.
Следующая новость В России на 10 млн сократилось число курильщиков
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии