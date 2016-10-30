Шварценеггер и Джеки Чан сыграют в новом российско-китайском фильме «Вий-2»

Звезды мирового кинематографа Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан примут участие в новом российско-китайском фильме Олега Степченко «Вий» - «Путешествие в Китай: Тайна Железной маски». Такое заявление распространила пресс-служба продюсера фильма Глеба Фетисова.

«Съемки с участием Шварценеггера проходят в Китае. Вместе с ним в фильме «Вий-2» снимается и другая звезда Голливуда Джеки Чан», — цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что главную роль путешественника Джонатана Грина исполнит британский актер Джейсон Флеминг, известный по картинам «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».

По сюжету, Джонатан Грин, получив от Петра I заказ на изготовление карт Дальнего Востока России, попадает в Китай.

Премьера фильма «Вий-2» состоится в 2017 году.