Шувалов не заметил ужаса у участников экономического форума в Давосе

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов заявил, что в отличие от Чубайса не заметил ужаса у участников Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

- Ужаса я здесь нигде не наблюдал, потому что я не ходил на политические сессии. Я не ходил ни на политические сессии, ни на ценностные. Я думаю, что Анатолий Борисович ходил как раз на эти сессии, где выступали политологи. Политологи крайне настороженно относятся к тому, что происходит, некоторые даже с опасением. Спросите тех, кто этим занимается. Я занимаюсь практической работой по развитию экономики, - цитирует Шувалова ТАСС.

Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью радиостанции Business FM, отвечая на вопрос об отношении участников Всемирного экономического форума к избранию Дональда Трампа президентом США, заявил, что, «пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса, - ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы».