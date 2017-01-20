Шувалов не заметил ужаса у участников экономического форума в Давосе

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов заявил, что в отличие от Чубайса не заметил ужаса у участников Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

- Ужаса я здесь нигде не наблюдал, потому что я не ходил на политические сессии. Я не ходил ни на политические сессии, ни на ценностные. Я думаю, что Анатолий Борисович ходил как раз на эти сессии, где выступали политологи. Политологи крайне настороженно относятся к тому, что происходит, некоторые даже с опасением. Спросите тех, кто этим занимается. Я занимаюсь практической работой по развитию экономики, - цитирует Шувалова ТАСС.

Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью радиостанции Business FM, отвечая на вопрос об отношении участников Всемирного экономического форума к избранию Дональда Трампа президентом США, заявил, что, «пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса, - ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Водители «скорых» считают бесполезным разрешение таранить блокирующие дорогу машины

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО