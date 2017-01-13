Шувалов спрогнозировал скорую отмену санкций и контрмер РФ
Первый вице-премьер Игорь Шувалов полагает, что отношения между Россией и Западом в нынешнем году могут потеплеть и за этим последует отмена санкций и введенных Москвой контрограничений.
Он призвал российских производителей подготовиться к этому и не рассчитывать на то, что, отменив контрсанкции, власти будут применять какие-либо протекционистские меры, передает ТАСС.
«Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции, во всяком случае в моей работе, мне и министру сельского хозяйства и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», - цитирует Шувалова агентство.
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