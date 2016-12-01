Шувалов пообещал не объединять Минэкономразвития с Минфином

Первый вице-премьер Игорь Шувалов пообещал не объединять Минэкономразвития и Министерство финансов. Об этом он заявил, представляя нового руководителя МЭР Максима Орешкина.

- Коллектив будет сохранен. Функции, которыми министерство обладает, сохранятся, - приводит «Интерфакс» слова Шувалова.

Кроме того, он не исключил, что часть функций, утраченных в последние годы, могут вернуться в ведение МЭР. В качестве примера Шувалов предложил вернуть министерству работу по составлению макропрогнозов.

Президент РФ Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов. Орешкин стал самым молодым министром в правительстве Дмитрия Медведева. На данный момент ему 34 года.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: назначения
Организации: Минфин, МЭР
Следующая новость Рубль растет к доллару и евро

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО