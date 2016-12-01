Шувалов пообещал не объединять Минэкономразвития с Минфином

Первый вице-премьер Игорь Шувалов пообещал не объединять Минэкономразвития и Министерство финансов. Об этом он заявил, представляя нового руководителя МЭР Максима Орешкина.

- Коллектив будет сохранен. Функции, которыми министерство обладает, сохранятся, - приводит «Интерфакс» слова Шувалова.

Кроме того, он не исключил, что часть функций, утраченных в последние годы, могут вернуться в ведение МЭР. В качестве примера Шувалов предложил вернуть министерству работу по составлению макропрогнозов.

Президент РФ Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов. Орешкин стал самым молодым министром в правительстве Дмитрия Медведева. На данный момент ему 34 года.